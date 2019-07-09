...OPPRESSIVE HEAT WILL PERSIST THROUGH AT LEAST WEDNESDAY WITH
THE HEAT ADVISORY POSSIBLY NEEDING TO BE EXPANDED FOR AT LEAST A
PORTION OF THE FOUR STATE REGION INTO THURSDAY...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT WEDNESDAY...
* EVENT...DAYTIME HEAT INDEX VALUES FROM NEAR 105 TO NEAR 110
DEGREES, WITH OVERNIGHT VALUES ONLY FALLING TO NEAR 80
DEGREES.
* TIMING...THROUGH EARLY EVENING WEDNESDAY.
* IMPACT...HIGH HEAT INDEX READINGS WILL INCREASE THE RISK OF
HEAT-RELATED ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
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