...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 6 PM
CDT THIS EVENING...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 20 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS OF 25
MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA,
SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST ARKANSAS AND
EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL CREATE
HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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