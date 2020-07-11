...HEAT ADVISORY AND EXCESSIVE HEAT WARNING REMAIN IN EFFECT...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 110 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA,
SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST ARKANSAS AND
EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...THROUGH 7 PM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...HOT AFTERNOON HIGH TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
* ADDITIONAL DETAILS...AN UPPER-LEVEL RIDGE WILL MAINTAIN MOSTLY
DRY CONDITIONS WITH TEMPERATURES FORECAST TO CLIMB INTO THE
MID TO UPPER 90S THIS AFTERNOON. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL ALLOW FOR HEAT INDEX
VALUES TO CLIMB ABOVE 105 DEGREES THIS AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT
REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE
OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
&&