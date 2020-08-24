SHREVEPORT, La - Caddo Parish students returned to school on Monday for the first time since the pandemic began. 

Maria Edwards welcomed students as she began her first year as principal of Youree Middle School. Edwards says she's received plenty of support. 

"I've had alot of sleepless nights," Edwards said. "But, that's OK. I've had so much support from the district, and from parents, and from teachers, and just the community. So, it's been pretty good. No complaints, I'm here to serve. So, I'm here to do whatever I need to do." 

Edwards says nearly half of her students will be using the virtual learning option. She said due to the A-B block class schedule, the school's population is heavily reduced from Monday through Thursday. 

Jeruschkay Ellis, a Shreveport resident, says her 7-th grader had mixed emotions about his first day but everything went well.

"I believe he was very excited and apprehensive at the same time," Ellis said. "Just looking to see what to expect on the first day. Because obviously there's new leadership here and we're very excited about that. You know, just what's to be expected of you on the first day."

Ellis says she emphasizes face mask, clean hands and social distancing in her household and expects her son to do the same while at school. 

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