...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
LOUISIANA...
BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER
PARISHES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ARKANSAS...LOUISIANA...
BAYOU DORCHEAT NEAR SPRINGHILL AFFECTING WEBSTER AND COLUMBIA
PARISHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS.
CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS.
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE
ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR:
WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV
...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:00 PM CDT TUESDAY THE STAGE WAS 173.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 172.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING
AT 7:00 PM CDT TUESDAY WAS 173.4 FEET.
* FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE TO A CREST OF 173.6 FEET
TOMORROW MORNING.
* IMPACT...AT 172.0 FEET, EXPECT BANKFULL CONDITIONS ON RED CHUTE
BAYOU.
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