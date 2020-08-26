Barksdale Air Force Base B-52s relocate ahead of Hurricane Laura on August 26, 2020

BARKSDALE AIR FORCE BASE, La. - Ahead of Hurricane Laura, several B-52H Stratofortresses took off from the flight line on Wednesday at the Barksdale Air Force Base.

The B-52s left the base to avoid any possible damage from Hurricane Laura.

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