Caddo Parish Commission gives out sandbags

Caddo Parish Commission gives out sandbags in preparation of Hurricane Laura. 

SHREVEPORT, La-- As Shreveport prepares for the possibility of flooding, local governments are stepping up to help.

The Caddo Parish Commission provided sandbags to the community Tuesday.

The commission set up two locations for drive-thru sandbag pickup.The locations are 1701 Monty Street and 1935 Claiborne Avenue in Shreveport.

Each vehicle was loaded with up to 25 sandbags. They have since lowered that number to 20 bags to keep a steady flow of traffic.

Caddo Parish Commission says they have already given out over 3,000 sandbags.

If you didn't pick up sandbags Tuesday, the commission is offering them Wednesday, August 26th at both locations between 7:30am and 3:30pm.

Caddo Parish Commission also advised sandbags remain flat and parallel to any water that may be coming into flood zones. Bring in objects that may be flying projectiles and make sure to close off areas that may be an issue for standing water.

Webster Parish is also offering sandbags to the community.

You can pick them up at Webster Parish Police Jury Public Works Barn in Sibley and Sarepta. The hours are Monday through Friday from 8am to 3pm.

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