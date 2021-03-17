HAUGHTON, La. - It all started in a small room at Barksdale Air Force Base. Today Barksdale Federal Credit Union has 24 locations and about to gain number 25. 

Rick Rowe looked back to see how the credit union expanded to where it is today. 

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KTBS 3 is in Haughton this week for our Community Caravan sponsored by Barksdale Federal Credit Union. For more information about this month's caravan click here

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