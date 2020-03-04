doctor and patient

It’s important to discuss all of your treatment options, including their goals and possible side effects, with your doctors to help make the decision that best fits your needs. It’s also very important to ask questions if there's anything you’re not sure about. 

If time permits, it is often a good idea to seek a second opinion. A second opinion can give you more information and help you feel more confident about the treatment plan you choose.

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