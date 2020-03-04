THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR...
SOUTHEASTERN WEBSTER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
NORTHWESTERN DE SOTO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
SOUTHERN CADDO PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
SOUTHEASTERN BOSSIER PARISH IN NORTHWESTERN LOUISIANA...
PANOLA COUNTY IN NORTHEASTERN TEXAS...
* UNTIL 1145 AM CST.
* AT 843 AM CST, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS PRODUCING
HEAVY RAIN ACROSS THE WARNED AREA. UP TO TWO INCHES OF RAIN HAVE
ALREADY FALLEN. FLASH FLOODING IS ONGOING OR EXPECTED TO BEGIN
SHORTLY.
HAZARD...FLASH FLOODING CAUSED BY THUNDERSTORMS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS,
HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS OTHER
DRAINAGE AND LOW LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
SHREVEPORT, BOSSIER CITY, MINDEN, CARTHAGE, HAUGHTON, GREENWOOD,
STONEWALL, SIBLEY, BECKVILLE, DOYLINE, DUBBERLY, HEFLIN, DEBERRY,
GARY CITY, KEACHI, LONGSTREET, KEAT CHIE, CURTIS, FRONT AND SPRING
RIDGE.
ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF ONE TO TWO INCHES ARE POSSIBLE IN THE
WARNED AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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FLASH FLOOD...RADAR INDICATED;
EXPECTED RAINFALL...1-2 INCHES IN 1 HOUR