colorectal cancer symptoms

Colorectal polyps and colorectal cancer don’t always cause symptoms, especially at first. Someone could have polyps or colorectal cancer and not know it. That is why getting screened regularly for colorectal cancer is so important.

If you have symptoms, they may include—

  • Blood in or on your stool (bowel movement).
  • Stomach pain, aches, or cramps that don’t go away.
  • Losing weight and you don’t know why.

If you have any of these symptoms, talk to your doctor. They may be caused by something other than cancer. The only way to know what is causing them is to see your doctor.

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