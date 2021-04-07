Rick Rowe

NASHVILLE, Ark. - It isn't an American company but Husqvarna has a large footprint in South West Arkansas and the ArkLaTex.

The lawn care equipment company has a factory in Nashville, Arkansas. Rick Rowe toured the factory on Wednesday. 

Rick and KTBS 3 will be in Nashville, Arkansas all week long for this month's Community Caravan. The caravan is sponsored by Husqvarna and Tyson.  To learn more about this month's caravan click here

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