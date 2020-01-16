Defeating Diabetes

SHREVEPORT, La - The numbers are staggering. 30-million Americans have diabetes and another 84-million have prediabetes. Those numbers only get more dire when you consider its associated healthcare price tag of $327 billion.

Diabetes isn’t just a disease—it’s an epidemic. And the time to take action and Defeat Diabetes is now.
 
KTBS 3 is On Your Side and has launched a major health initiative for 2020. We're calling it Defeating Diabetes. Today we are looking at the growing problem of diabetes and how it can impact the eyes and lead to diabetic retinopathy. 
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