Nell Shehee, K.C. Kilpatrick and Anthony G. Parrish

K.C. Kilpatrick from Geaux 4 Kids Project Geaux Bags and Nell Shehee join us this morning to tell us about a special event coming up, King Cake and Cocktails.

Anthony G. Parrish of the band Windstorm join K.C. and Nell to get us in the Mardi Gras spirit.

0
0
0
0
0

Tags

Load comments