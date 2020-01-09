...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 9 PM
CST THIS EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS 15 TO 20 MPH EXPECTED WITH HIGHER GUSTS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHWEST ARKANSAS
AND EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...FROM 9 AM THIS MORNING TO 9 PM CST THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL CREATE
HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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