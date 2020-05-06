2020 Grads

The Class of 2020's Senior Photos

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Since the Class of 2020 can't walk across the stage, KTBS 3 News wants to shine a spotlight on them.

Join us on May 16 at 6:00 p.m. for our one hour-long special honoring this year's graduates. 

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