Since the Class of 2020 can't walk across the stage, KTBS 3 News wants to shine a spotlight on them.
Join us on May 16 at 6:00 p.m. for our one hour-long special honoring this year's graduates.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN LOUISIANA... BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE AFFECTING WEBSTER AND BOSSIER PARISHES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY. FOR MORE HYDROLOGIC INFORMATION, COPY AND PASTE THE FOLLOWING WEBSITE ADDRESS INTO YOUR FAVORITE WEB BROWSER URL BAR: WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=SHV ...THE FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BODCAU BAYOU AT BAYOU BODCAU LAKE. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 7:30 PM CDT WEDNESDAY THE STAGE WAS 174.7 FEET. * FLOOD STAGE IS 172.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * RECENT ACTIVITY...THE MAXIMUM RIVER STAGE IN THE 24 HOURS ENDING AT 7:30 PM WEDNESDAY WAS 175.3 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO FALL TO 172.7 FEET MONDAY MORNING. &&
Since the Class of 2020 can't walk across the stage, KTBS 3 News wants to shine a spotlight on them.
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