Sixteen international students who will graduate from NSU this week were recognized by the university’s International Student Resource Center. They are, from left, Devin Reyes, Belize; Gilda Malloy, Belize; Elias Castro Caballero, Colombia; Maria Paula Mancera Romero, Colombia; Jose Jose Arrieta Cuesta, Colombia; Crescencio Mendez Zaragoza, Mexico; Aura Hernandez Canedo, Mexico; Jorge Ojeda Munoz, Colombia; Ruth Garcia Rodriguez, Honduras; Judit Castillo Gargallo, Spain; Natalia Zapata Yonoff, Colombia; Dania Briceno Vasquez, Honduras, and Isabella Lambis Cano, Colombia.