...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH 6 PM WEDNESDAY FOR
PORTIONS OF SOUTH CENTRAL ARKANSAS, ALL OF NORTH LOUISIANA, AND
PORTIONS OF EAST TEXAS...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS, LOUISIANA, AND TEXAS, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN ARKANSAS, COLUMBIA AND UNION. IN
LOUISIANA, BIENVILLE, BOSSIER, CADDO, CALDWELL, CLAIBORNE, DE
SOTO, GRANT, JACKSON, LA SALLE, LINCOLN, NATCHITOCHES,
OUACHITA, RED RIVER, SABINE, UNION, WEBSTER, AND WINN. IN
TEXAS, ANGELINA, CHEROKEE, GREGG, HARRISON, MARION,
NACOGDOCHES, PANOLA, RUSK, SABINE, SAN AUGUSTINE, SHELBY,
SMITH, AND UPSHUR.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON
* SHOWERS AND EMBEDDED THUNDERSTORMS, SOME OF WHICH CONTAIN
LOCALLY HEAVY RAINFALL, WILL CONTINUE TO DEVELOP AND SPREAD
NORTHEAST ACROSS MUCH OF EAST TEXAS, NORTH LOUISIANA, AND
SOUTHERN ARKANSAS THIS EVENING, NEAR AND NORTH OF A COLD FRONT
THAT WILL SLOWLY SHIFT SOUTHEAST THROUGH DEEP EAST TEXAS AND
NORTH LOUISIANA. WHILE THE HEAVY RAIN AND FLOOD THREAT WILL
DIMINISH LATE TONIGHT ACROSS THE WATCH AREA, ADDITIONAL LIGHT TO
MODERATE RAIN WILL REDEVELOP AND SPREAD EAST ACROSS THE AREA
TUESDAY. THE HEAVY RAIN THREAT WILL AGAIN INCREASE TUESDAY NIGHT
ACROSS EAST TEXAS AND SOUTHERN ARKANSAS, BEFORE SHIFTING EAST
ACROSS NORTH LOUISIANA WEDNESDAY.
* WIDESPREAD RAINFALL AMOUNTS OF TWO TO FOUR INCHES, WITH ISOLATED
HIGHER AMOUNTS, ARE EXPECTED ACROSS THE WATCH AREA THROUGH
WEDNESDAY AFTERNOON. GIVEN THE ALREADY SATURATED GROUNDS, THIS
ADDITIONAL RAINFALL WILL QUICKLY RUNOFF, RESULTING IN AN
INCREASED FLASH FLOOD THREAT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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