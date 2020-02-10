The Red River Jubilee Barbershop Quartet

SHREVEPORT, La. - Love is in the air this week and so are the sounds of the River Cities Jubilee Chorus.

There's no better way to express your love than having four snappily-dressed men sing two love songs to your loved one. It's a little barbershop harmony in the ArkLaTex.

The group stopped by the KTBS 3 Studio Monday morning to show off their skills.

Click here for more information and to book the guys for your loved one.

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