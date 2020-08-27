Cots at Riverview Hall

SHREVEPORT, La-- A temporary shelter is now available for those who have been displaced due to Hurricane Laura. 

The shelter is a joint effort between the City of Shreveport, Caddo Parish, and the Caddo Office of Homeland Security and Emergency Preparedness. 

The shelter is housing 100 people to maintain social distancing measures as a result of the coronavirus pandemic. 

Any evacuees still in need of shelter or information for additional resources, call 211. 

0
2
1
0
0

Tags

Load comments