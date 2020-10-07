80S MURDER MYSTERY DINNERS

80S MURDER MYSTERY DINNERS

OCTOBER 9, 2020

All ages and costumes are encouraged.

Dress: Casual

Be ready to enjoy the Haunted Trail, Haunted CornMaze and the Gauntlet after dinner. Door prizes for best costumes. Regardless, come as you wish! Costumes are encouraged.

ANTIQUE ADOPTION TRADE DAYS

ANTIQUE ADOPTION TRADE DAYS

OCTOBER 9 - OCTOBER 10, 2020

Antique Adoption is excited to announce our next Antique Adoption Trade Day! It will be held Friday, October 9, 2020, and Saturday, October 10, 2020, 9 a.m. - 5 p.m. The Trade Days is located in historic Keachi, Louisiana. We have lots of vendors with antique and vintage items, home decor, clothing, handmade and homemade goods. We also have awesome food vendors that are sure to delight. If you would like to be a vendor or sponsor at our upcoming event, please visit our Facebook page.

1-9-2-5 BRUNCH

1-9-2-5 BRUNCH

OCTOBER 11, 2020

Grand Opening Brunch. It’s a Southern Style Brunch 1-9-2-5, reservations are not required, but are preferred. There will be entertainment along with Mimosas and other beverages available.

Bossier City Makers Fair 10/10/20

BOSSIER CITY MAKERS FAIR

OCTOBER 10, 2020

Louisiana Craft Shows, Art Shows, Festivals, Street Fairs, Home & Garden 

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