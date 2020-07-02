Shreveport Fairgrounds' Freedom Fest Finale forecast
maxuser

SHREVEPORT, La. - More typical hot weather is expected for the long holiday weekend in the ArkLaTex and for the KTBS 3 Freedom Fest Finale, featuring a live fireworks show in eight locations. Look for a daily chance of isolated showers with heat index values above 100 degrees.

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Saturday night when the fireworks launch at 9:15, it's expected to be about 81 degrees under partly cloudy skies with about a 30 percent chance of rain.

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