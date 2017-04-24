...ALL OF THE FOUR STATE AREA REMAINS IN A HEAT ADVISORY OR
EXCESSIVE HEAT WARNING THROUGH 7 PM THIS EVENING AND A NEW HEAT
ADVISORY FOR AREAS ALONG AND SOUTH OF I-20 FOR WEDNESDAY...
...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM TO 6 PM CDT WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SHREVEPORT HAS ISSUED A HEAT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 10 AM TO 6 PM CDT WEDNESDAY.
* EVENT...AN UPPER LEVEL HEAT RIDGE WILL REMAIN IN PLACE WITH HIGH
TEMPERATURES NEAR TRIPLE DIGITS TODAY WITH A HEAT WARNING AND
MID 90S ON WEDNESDAY WITH AN ADVISORY WITH HEAT INDEX VALUES
AGAIN AROUND 105. EXPECT VERY LIMITED RELIEF OVERNIGHT WITH
LOWS INTO THE UPPER 70S TO AROUND 80 DEGREES.
* TIMING...THROUGH 7 PM CDT AND AGAIN ON WEDNESDAY AFTERNOON.
* IMPACT...HIGH HEAT INDEX READINGS WILL INCREASE THE RISK OF
HEAT-RELATED ILLNESSES, INCLUDING HEAT STROKE WHICH CAN BE
DEADLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE, SUCH AS A SUDDEN LACK OF PERSPIRATION. WEAR LIGHT WEIGHT
AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF
WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN
VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. THIS IS ESPECIALLY TRUE DURING
WARM OR HOT WEATHER WHEN CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
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