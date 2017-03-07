...LAKE WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 AM CST SATURDAY...
* WHAT...SOUTH WINDS 15 TO 25 MPH WITH HIGHER GUSTS ARE EXPECTED,
VEERING WEST SOUTHWEST THROUGH THE EVENING AND OVERNIGHT HOURS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHWEST LOUISIANA, SOUTHWEST ARKANSAS
AND EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...UNTIL 6 AM CST SATURDAY.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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