...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH
OVERNIGHT TO BECOME NORTHWEST AROUND 20 MPH THIS AFTERNOON.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHWEST LOUISIANA,
SOUTHEAST OKLAHOMA, SOUTH CENTRAL AND SOUTHWEST ARKANSAS AND
EAST AND NORTHEAST TEXAS.
* WHEN...UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS... SOUTHERLY WINDS WILL INCREASE TO 10 TO 20
MPH AHEAD OF A FRONTAL BOUNDARY THROUGH THE PREDAWN HOURS. WINDS
WILL SHIFT TO THE NORTHWEST LATER TODAY AND APPROACH 20 MPH WITH
HIGHER GUSTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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