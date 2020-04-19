THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 120 IN
EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 17 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
CALDWELL GRANT JACKSON
LA SALLE LINCOLN OUACHITA
UNION WINN
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO NATCHITOCHES
RED RIVER SABINE WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
ANGELINA CHEROKEE GREGG
HARRISON NACOGDOCHES PANOLA
RUSK SABINE SAN AUGUSTINE
SHELBY SMITH
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY,
CARTHAGE, CENTER, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG,
FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON,
HOMER, JACKSONVILLE, JENA, JONESBORO, LOGANSPORT, LONGVIEW,
LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MARTIN, MIDWAY, MINDEN,
MONROE, MONTGOMERY, NACOGDOCHES, NATCHITOCHES, OLLA, PINELAND,
PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT,
SPRINGHILL, STONEWALL, TYLER, WINNFIELD, AND ZWOLLE.