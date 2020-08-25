Natchitoches Parish Courthouse

Natchitoches Parish Courthouse (Courtesy: Natchitoches Parish Journal)

NATCHITOCHES, La. -- A Natchitoches Parish grand jury recently indicted two men in connection with two unrelated homicides, District Attorney Billy Joe Harrington announced.

A.L. Simmons Jr.

A.L. Simmons Jr.

A.L. Simmons Jr., 20, of Campti was indicted on one count of first-degree murder in the June death of Allen Darrel Halford in Clarence.

In a separate case, the Onterio Pier, 27, of Natchitoches was indicted on one count of second-degree murder in the May death of Latrice Thomas in Natchitoches Parish.

Onterior Pier

Onterior Pier

The defendants will be arraigned on the charges at an upcoming court date.

“We are pleased with the grand jury’s indictments and are prepared to move forward with the prosecution of these cases,” said Harrington said in a statement.

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