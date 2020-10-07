COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 10/7:

                                              increase            increase

Bienville                 514 cases, 7          33 deaths, 

Bossier                3,491 cases, 18       110 deaths, 2  

Caddo                  9,027 cases, 53       371 deaths,  

Claiborne                548 cases, 7         23 deaths,  

DeSoto                    933 cases, 4         35 deaths,    

Lincoln                 1,462 cases, 14        48 deaths,   

Natchitoches        1,244 cases, 11        26 deaths,   

Red River                368 cases, 3          24 deaths,  

Sabine                     898 cases,            14 deaths,     

Webster                1,347 cases, 2          28 deaths,     

Statewide          170,097 cases,        5,411 deaths

Increase                1,052                        9

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

77
83
94
612
193