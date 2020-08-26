COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 8/26:

                                              increase            increase

Bienville                  414 cases, 5       30 deaths,

Bossier                 2,653 cases, 34      92 deaths,   

Caddo                   7,225 cases, 108   312 deaths, 1  

Claiborne                344 cases, 2        12 deaths, 

DeSoto                    808 cases, 4        32 deaths, 1    

Lincoln                    884 cases, 1        39 deaths,   

Natchitoches           907 cases, 9        22 deaths,  

Red River                310 cases, 1        19 deaths,  

Sabine                     736 cases, 1        13 deaths,    

Webster                1,005 cases, 12      19 deaths,    

Statewide         144,960 cases,        4688 deaths

Increase                  844                    32

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

73
77
92
607
187