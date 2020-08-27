COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 8/27:

                                              increase            increase

Bienville                  412 cases,          31 deaths,

Bossier                 2,653 cases, 14     92 deaths,   

Caddo                   7,278 cases, 53   313 deaths, 1  

Claiborne                354 cases, 10      13 deaths, 1 

DeSoto                    807 cases,          32 deaths,     

Lincoln                    887 cases, 3        39 deaths,   

Natchitoches           908 cases, 1        22 deaths,  

Red River                310 cases,           20 deaths,  

Sabine                     735 cases,           13 deaths,    

Webster                1,016 cases, 11      19 deaths,    

Statewide          145,637 cases,      4,711 deaths

Increase                  844                    23

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

73
77
92
607
187