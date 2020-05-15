THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 191 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD
LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER
NEVADA SEVIER
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 5 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
UNION
IN NORTHWEST LOUISIANA
BOSSIER CADDO CLAIBORNE
WEBSTER
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
MCCURTAIN
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
BOWIE CAMP CASS
FRANKLIN HARRISON MARION
MORRIS RED RIVER TITUS
UPSHUR WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE, BIG SANDY,
BOGATA, BOSSIER CITY, BRADLEY, BROKEN BOW, CLARKSVILLE,
DAINGERFIELD, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, FARMERVILLE, GILMER,
HAWKINS, HAYNESVILLE, HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, IDABEL,
JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LONE STAR, MAGNOLIA, MARSHALL,
MINDEN, MINEOLA, MINERAL SPRINGS, MOUNT PLEASANT, MOUNT VERNON,
NAPLES, NASHVILLE, OMAHA, PITTSBURG, PRESCOTT, QUEEN CITY,
QUITMAN, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, TEXARKANA, TEXARKANA,
AND WINNSBORO.