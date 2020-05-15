COVID-19

Presumed Recovered (Statewide) as of 5/10: 22,608 

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 5/16:

Caddo                  1,864 cases,    155 deaths

Bossier                   342 cases,      23 deaths 

Webster                  113 cases,       5 deaths

Claiborne                 58 cases,      10 deaths 

DeSoto                   218 cases,      15 deaths

Bienville                   82 cases,      20 deaths

Lincoln                   119 cases,      13 deaths

Red River                42  cases,        6 deaths  

Sabine                     29 cases,        

Natchitoches          101 cases,      12 deaths 

Statewide          34,117 cases,    2,413 deaths

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

Caddo Parish coroner        172 deaths (as of 5/15)

58
62
77
498
132