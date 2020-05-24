WEST 62ND SHOOTING.jpg

SHREVEPORT, La. - Two men and a woman were injured in a Sunday evening drive-by shooting in Shreveport's Hollywood neighborhood.

Police said someone in a blue truck shot the three victims in the 600 block of West 62nd Street. 

Two of the victims were taken to the hospital, including one of the men, according to police. He was shot in the head and is critical condition, officers said. The two other victims suffered non-life threatening injuries.  

The shooting remains under investigation. 

2
2
3
8
0

Tags

Load comments