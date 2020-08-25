COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 8/25:

                                              increase            increase

Bienville                  409 cases, 6       30 deaths,

Bossier                 2,619 cases, 19      92 deaths, 1  

Caddo                   7,117 cases,         311 deaths, 1  

Claiborne                342 cases, 11       12 deaths, 

DeSoto                    804 cases, 1        31 deaths, 1    

Lincoln                    883 cases,           39 deaths,   

Natchitoches           898 cases, 4        22 deaths,  

Red River                309 cases, 9        19 deaths,  

Sabine                     735 cases, 12      13 deaths,    

Webster                  993 cases, 5        19 deaths,    

Statewide         144,116 cases,       4656 deaths

Increase                   550                   33

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

73
77
92
606
187