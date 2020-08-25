Lyn Lawrence crashes DA's vehicle 2

TAYLORTOWN, La. – A sport utility vehicle registered to the Bossier Parish district attorney’s office was fished out of a bayou early Friday after being abandoned following a crash.

A Bossier City attorney who is a close personal friend and political ally of District Attorney Schuyler Marvin has been identified by law-enforcement officers as the driver of the vehicle.

That lawyer, Lyn Lawrence, was ticketed for leaving the scene of an accident.

Marvin has refused to respond to multiple calls from KTBS News for comment on why a private citizen was driving a vehicle belonging to the district attorney’s office and if anyone else was in the vehicle with Lawrence at the time of the wreck. Lawrence also did not respond to requests for comment.

Bossier Parish sheriff’s deputies said they got a call about midnight that a Toyota Sequoia was found in Red Chute Bayou along state Highway 527 in south Bossier Parish.

Lyn Lawrence crashes DA vehicle 1

Crews remove vehicle from Red Chute Bayou.

Sheriff’s Office spokesman Lt. Bill Davis said deputies waded into the bayou to check for any passengers but found no one. It was not known how long the vehicle had been in the water.

Davis said the SUV was registered to the district attorney’s office. He said investigating deputies contacted someone in the D.A’s office, who identified Lawrence as the likely driver.

Davis said he did not know why Lawrence would have been driving the vehicle and why he did not report the accident. He also did not say how deputies confirmed Lawrence was the alleged driver.

Lawrence’s wife Angela, an accountant, works for the district attorney’s office but the couple is estranged and he filed for divorce in June, Bossier District Court records show.

Lyn Lawrence crash in DA vehicle 3

Under ethics guidelines, vehicles belonging to government agencies are supposed to be used only for official business and by employees of agencies. State law prohibits the loaning of property of political subdivisions to individuals.

Marvin would not respond to calls for comment on his office’s policies, whether he would seek restitution for damage to the vehicle and if he would recuse his office from handling prosecution of the ticket issued to Lawrence.

On Friday morning, hours after the accident, Lawrence participated in a virtual sentencing hearing in federal court in Shreveport for one of his clients. He was wearing an open-collar shirt instead of a coat and tie, and U.S. District Judge Elizabeth Foote chastised Lawrence for his attire. Even though the hearing was by Zoom, the judge said Lawrence should have followed courtroom guidelines regarding dress. Lawrence apologized for the oversight.

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