COVID-19

The Pandemic: By the Numbers

Here are the links to the latest reported cases in the four states covered by KTBS 3 News:

Click here for an interactive worldwide map of cases distributed by Johns Hopkins University.

Northwest Louisiana COVID-19 cases as of 10/9:

                                              increase            increase

Bienville                 525 cases, 5          33 deaths, 

Bossier                3,534 cases, 10       110 deaths,   

Caddo                  9,117 cases, 10       373 deaths, 3  

Claiborne                560 cases, 13        23 deaths,  

DeSoto                    944 cases, 2         35 deaths,    

Lincoln                 1,469 cases,            48 deaths,   

Natchitoches        1,255 cases, 5         26 deaths,   

Red River                372 cases, 3          24 deaths,  

Sabine                     900 cases, 1         14 deaths,     

Webster                1,351 cases,            30 deaths, 2    

Statewide          170,878 cases,        5,442 deaths

Increase                  265                       26

(Information from the Louisiana Department of Public Health)

 

77
83
94
612
193