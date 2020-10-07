Prostitution Sting

BOSSIER CITY, La. - Nine people have been arrested in an undercover prostitution sting operation at a Bossier City hotel.

Five of those arrested were charged with pandering nd promoting prostitution and four others with prostitution, according to the Bossier Sheriff-Police Narcotics/Vice Task Force.

Arrested for pandering and promoting prostitution were Kelvin Gipson, 39, of Minden; Jennifer LaVleu, 36, of Gainsville, Texas; Philip Wilcox, 46, of Lake Havasu City, Ariz.; Christopher Williams, 36, of the 200 block of Ford Road in Plain Dealing and Robby Montgomery, 36, of Mansfield, Texas.

Arrested for prostitution were Marzahn Crawford, 35, of the 40 block of Southgate Drive in Bossier City; Felicia Bruzzo, 34, of the 2800 block of Barksdale Boulevard in Bossier City; Kelly McCullar, 42, of Ada, Okla. and Hadija Mbewa, 27, of North Hollywood, Calif.

The operation was conducted Oct 1. by the Bossier Parish Sheriff’s Office, Bossier City Police Department and the Federal Bureau of Investigation. 

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