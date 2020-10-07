thumbnail_Prostitution Sting.1 Oct 2020.jpg

BOSSIER CITY, La- The Bossier Sheriff-Police Narcotics and Vice Task Force arrested nine people in an undercover prostitution sting at Bossier City hotel on October 1st.

Authorities charged five with pandering and promoting prostitution while the other four were charged with prostitution.

Arrested for pandering and promoting prostitution:

  • Kelvin Gipson, 39, of Minden
  • Jennifer LaVleu, 36, of Gainesville, Texas
  • Philip Wilcox, 46, of Lake Havasu City, Arizona
  • Christopher Williams, 36, of Plain Dealing
  • Robby Montgomery, 36, of Mansfield, Texas

Arrested for prostitution:

  • Marzahn Crawford, 35, of Bossier City
  • Felicia Bruzzo, 34, of Bossier City
  • Kelly McCullar, 42, of Ada, Oklahoma
  • Hadija Mbewa, 27, of North Hollywood, California.

The operation was conducted by the Bossier Sheriff's Office, the Bossier City Police Department, and the Federal Bureau of Investigation. The organization Purchased - Not For Sale was also standing by to help those being sexually exploited or sex trafficked.

0
0
0
1
1