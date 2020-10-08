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SWEPCO

SHREVEPORT, La. - Power companies across Louisiana re bring in additional workers to handle outages caused by Hurricane Delta.

SWEPCO has called in 1,100 line, tree and support personnel from eight states to respond to outages. The company is preparing to set up two base camps in Central Louisiana to house approximately 800 workers. Additional workers will be lodged across the ArkLaTex.Widespread,

Damaging wind gusts and heavy rains are forecast for Friday and Saturday in parts of Central and Northwest Louisiana and East Texas – the same areas battered by Hurricane Laura in August.

"If Hurricane Delta makes landfall with storm strength as predicted, it may take several days for electric service to be restored,” said Drew Seidel, SWEPCO vice president of Distribution Region Operations. “If you or a family member relies on uninterrupted electric service for health reasons, make a plan now in case there are extended outages.”

“We’re implementing the lessons the SWEPCO Team learned from Hurricane Laura to ensure we restore power safely and quickly,” Seidel said

Nearly 2,000 contractor workers will be aiding CLECO crews before and after Delta makes landfall.

cleco lofo

In addition to CLECO personnel, the company says they have secured 1,861 contractor workers, including distribution line mechanics, vegetation specialists, damage assessors and transmission resources, ahead of Hurricane Delta’s expected landfall along the Louisiana coast on Friday.

“While there’s still a good deal of uncertainty on how strong Hurricane Delta will be, it continues to track towards the Louisiana coast. It’s looking more likely that it will impact much of our service territory,” said James Lass, director of distribution operations and emergency management. “As of this afternoon, the storm is projected to make landfall Friday afternoon with winds as strong as 100 mph which could cause widespread power outages.”

Hurricane Delta threatens to be the second hurricane to hit CLECO’s service territory in less than six weeks. CLECO wrapped up restoration work from Hurricane Laura in mid-September.

“Having two major hurricanes back-to-back in much of the same area that was impacted by Hurricane Laura can be challenging, but CLECO is ready to respond,” said Lass. “We encourage our customers to be ready as well. Prepare now and be mindful of the COVID-19 pandemic when developing your plan. Take the necessary steps to protect your family and your property.”

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