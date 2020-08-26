INVESTIGATION

EL DORADO, Ark. -  Arkansas State Police is investigating a deputy-involved shooting of a Union County deputy. The sheriff’s department requested the investigation while a search was underway Tuesday for an El Dorado man who got control of a deputy’s patrol car.

Law enforcement says Kyle Schroder, 20, of El Dorado, stole the vehicle and was being pursued by a sheriff’s deputy about 11:30 a.m. As Schroder drove the stolen vehicle along Lynn Fite Road onto U.S. Highway 82, west of El Dorado, he lost control of the car and crashed the vehicle into a tree, according to an ASP press release.

As a deputy attempted to take Schroder into custody, Schroder resisted and the two got involved to a fight that moved from the highway to a nearby residence, the release said.

Schroder was able to overpower the deputy and fled back to the highway where he took control of the sheriff’s department patrol car, law enforcement says. The vehicle had a rifle inside. As the patrol car began to move with Schroder as the driver, the deputy fired his pistol and at least one round is believed to have penetrated the vehicle exterior, according to ASP.

He was subsequently apprehended and is being held at the Union County Detention Center.

The deputy involved in the fight sustained minor injuries. No word if Schroder has any injuries. 

Special agents of the Arkansas State Police Criminal Investigation Division will prepare an investigative file to submit to the Union County prosecuting attorney to use in determining whether use of deadly force by the sheriff's deputy was consistent with Arkansas laws. The agents are also preparing affidavits seeking formal charges of aggravated assault to be filed against Schroder.

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