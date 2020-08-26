Gov. Asa Hutchinson

Gov. Asa Hutchinson
LITTLE ROCK, Ark. — Arkansas Gov. Asa Hutchinson declared a state of emergency on Wednesday at a news conference as Hurricane Laura heads toward the Gulf Coast. At the same news conference, the governor announced that Arkansas has 21 new COVID-19 deaths, the states' second-highest number of deaths reported in one day.

The state is allocating $250,000 of emergency funds to prepare for flooding and damage that may come this week with the category 4 hurricane, Hutchinson said at the COVID-19 briefing at the State Capitol.

“Arkansans have been through these things before but we want to make sure we are prepared,” he said. “The state is getting prepared.”

The Arkansas Urban Search and Rescue task force is standing by and will be prepared to deploy, according to the governor. State officials said they expect power outages, downed power lines, high winds, and flooding, especially in the southeast region. At the news conference, they asked Arkansans to watch weather forecasts for their area, pay attention to barricades and to stay off wet roads.

Arkansas had 649 new cases and 21 new COVID-19 deaths on Wednesday, Gov. Asa Hutchinson said at the briefing.

In the last 24 hours, 4,372 people have been tested, Hutchinson said. Around 148,000 Arkansans have been tested this month. The state’s goal is to test 190,000 in August, officials said they “might” get there.

The number of people hospitalized for the virus was down 7 to 435. There were 5,390 active cases in the state. While the CDC is updating their testing guidelines, the governor said Arkansas will “go further” with testing, by testing people who are asymptomatic.

“I think that’s important, it’s the safest route to take,” he said.

Infectious disease specialist Dr. Jennifer Dillaha filled in for Health Secretary Dr. Jose Romero, as he was in a CDC meeting. At the press conference, Dilihay said that masks with valves are not effective in limiting the spread of the virus, they just redirect air in a stream through the mask.

There have been 58,023 confirmed cases of COVID-19 in Arkansas; 732 people have died.

 
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