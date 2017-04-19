...HEAT ADVISORY IS IN EFFECT FOR MOST OF THE FOUR STATE AREA...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT FRIDAY...
* EVENT...THE UPPER LEVEL HEAT RIDGE REMAINS FOR MOST OF THE FOUR
STATE AREA THROUGH FRIDAY AND MAY EXPAND BACK OVER ALL THIS
WEEKEND. HIGHS TEMPERATURES WILL CONTINUE IN THE MID TO UPPER
90S WITH HEAT INDEX VALUES RANGING FROM 105 TO 110 DEGREES.
LIMITED RELIEF OVERNIGHT WITH LOWS INTO THE MID AND UPPER 70S.
* TIMING...THROUGH 7 PM CDT FRIDAY.
* IMPACT...HIGH HEAT INDEX READINGS WILL INCREASE THE RISK OF
HEAT-RELATED ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE, SUCH AS A SUDDEN LACK OF PERSPIRATION. WEAR LIGHT WEIGHT
AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF
WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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