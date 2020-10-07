BARKSDALE AFB, La - If you are interested in military history, a trip to the Barksdale Global Power Museum is a must. The museum is located at Barksdale Air Force Base.

The museum includes exhibits showcasing the history of Barksdale and the role of the base during time periods like World War II, the Cold War, and Operation Desert Storm.

Due to security and COVID-19 restrictions, you need to make sure you contact the museum for more information on planning a visit.

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