Texas Street Bridge LED

This rendering shows what the Texas Street Bridge may look like with a patriotic theme to proposed programmable LED lighting. 

 Shreveport Regional Arts Council

BOSSIER CITY, La. -- Relighting the Texas Street Bridge already hit a glitch in front of the Bossier City Council members. They unanimously said no to a deal for the city to help maintain proposed new LED lighting.

Now the Walker administration hopes for a restart.

Council members voiced concern over what costs would be to maintain the state-of-the-art programmable lighting. They're also concerned about the city being sued if the lights are not maintained.

Chief Administrative Officer Pam Glorioso said she's working on a new plan that she hopes will ease the council's concerns.

"We'll have an opportunity to hear from them and make notes of what changes they would like to see in that agreement and write those down, and go visit with the (Red River) Waterway Commission (RRWC) administrator again, and present those changes that we would like to see in this agreement," Glorioso said.

The cities of Shreveport and Bossier don't have to put up any money to buy or install the lights. The RRWC would pay $1 million to install the lights. The lights are paid for with a $1 million donation from Shreveport optometrist, Dr. George Bakowski.

Under a cooperative endeavor agreement, the cities would only maintain the lighting.

RRWC Executive Director Colin Brown said the commission is in "wait and see mode" on whether the project moves forward.

Glorioso hopes to have a new agreement passed by the Bossier City Council by the end of the year.

The plan is expected to get a green light from the Shreveport City Council next week.

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