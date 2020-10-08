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BENTON, La. - Residents of one rural area of Bossier Parish will soon have access to broadband Internet services after a unanimous vote Wednesday by the Bossier Parish Police Jury.

Members agreed to grant approval of an application by US WiFi, a Monroe-based company, for a 150-foot unmanned wireless internet pole located on property just off Linton Cutoff Road.

Jury member Philip Rodgers, chairman of the panel’s new broadband study committee, said a meeting with US WiFi officials will be scheduled as soon as possible to confirm details of the plan to bring Internet to rural residents.

Wednesday’s vote cleared the way for future discussions with US WiFi on plans to install equipment on towers that would bring broadband services to all rural areas of the parish.

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