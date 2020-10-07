Bossier water tank top view

BOSSIER CITY, La. -- The newly painted Bossier City water tower is up for Tank of the Year by Tnemec Company, Inc.

The tank has already generated a lot of positive buzz on social media as a mark of hometown spirit.

To vote on your favorite tank, visit http://tankoftheyear.tnemec.com/.

"A lot of hard work went into the project and it is worthy of being nominated Tank of the Year," Bossier City spokeswoman Traci Ponder said. 

Bossier water tank full view
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