...THIS HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TODAY AND ON
THROUGH 7 PM CDT ON THURSDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES FROM 105 TO 109 ARE EXPECTED IN OUR
FOUR STATE AREA TODAY AND TOMORROW.
* WHERE...FOR SOUTHEAST OKLAHOMA, ALL OF SOUTHERN ARKANSAS, ALL
OF NORTHERN LOUISIANA AND FOR NORTHEAST AND DEEP EAST TEXAS.
* WHEN...THIS HEAT ADVISORY GOES INTO EFFECT AT 11 AM TODAY AND
WILL CONTINUE OVERNIGHT AND THROUGH 7 PM ON THURSDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT
ILLNESSES TO OCCUR TO THOSE EXPOSED TO THESE OPPRESSIVE CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS BEFORE, DURING AND AFTER EXPOSURE TO THE
HEAT. STAY IN AN AIR-CONDITIONING WHEN POSSIBLE, STAY OUT OF THE
SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND
PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY
CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE SUCH AS A LOSS OF PERSPIRATION. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE
FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
AREAS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND
SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
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