James Green

James Green makes a point at a recent city council meeting.

SHREVEPORT, La. – Shreveport City Councilman James Green was given approval Tuesday to hire a new attorney to represent him on an alleged shoving incident at a local eye clinic.

Green, 69, was to appear in Shreveport City Court for arraignment on a charge of simple battery. The court record does not indicate if Green entered a plea; however, it reflects Judge Brian Barber’s approval for Green to hire substitute legal counsel. 

Attorney Ron Lattier originally enrolled as Green’s attorney on July 20. Last week, Lattier was named the city’s new attorney, which now prohibits him from representing the first-term councilman.

Green was issued a court summons on July 9 in connection with a disturbance on June 2 at Eye Care on Line Avenue. Green is accused of shoving his way past a female employee when he was told he could not enter due to COVID-19 capacity restrictions. He then refused to leave.

A formal charge was filed against Green in City Court on July 14.

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