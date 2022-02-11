Shreveport Fire Department

SHREVEPORT, La. --  The Shreveport Municipal Fire and Police Civil Service Board has released the test scores of the 18 applicants who took the test in hopes of being the city's next fire chief. 

A passing score of 75% and above is necessary for consideration. 

Here's the list:

 

NAME

Scores

LOCATION

RANK

 

1

LAWRENCE BUNTON II

 

84

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

 

FIRE PREVENTION OFFICER

 

2

RODERICK CASEY

75

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

BATTALION CHIEF

 

3

 

CHRISTOPHER CHADWICK

95

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

 

FIRE TRAINING OFFICER

 

4

 

DAVID EBARB

96

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

AVIATION TASK FORCE COORDINATOR

 

5

 

MARK GUASTELLA

84

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

 

ASSISTANT FIRE CHIEF

 

6

 

JOHN HELLMERS

93

FORMER KENNER FIRE DEPARTMENT

FORMER FIRE CHIEF

 

7

 

LOUIS JOHNSON

94

FORMER SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

FORMER CHIEF OF TRAINING

8

BRADNON LEE

88

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

FIRE CAPTAIN

9

DANIEL MCDONNELL

96

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

EMERGENCY MEDICAL SERVICE OFFICER

10

CHARLES PINKSTON, IV

90

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

CHIEF OF SPECIAL OPERATIONS AND SAFETY

11

JON PRATOR

93

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

FIRE CAPTAIN/ EMERGENCY MEDICAL SERVICE SUPERVISOR

12

JOEY PRESLEY

88

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

SUBSITUTE BATTALION CHIEF

13

CLARENCE REESE

93

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO THE FIRE CHIEF

14

FREDRICK SANDERS

85

FORMER SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

FORMER ASSISTANT TO THE FIRE CHIEF

15

ROBERT TAGGART II

98

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

FIRE TRAINING OFFICER

16

 

AMANDA THIBODEAUX

83

TERREBONNE PARISH FIRE DISTRIST#7/LITTLE CAILLOU FIRE DEPARTMENT

ADMINISTRATIVE ASSISTANT/LT FIREFIGHTER

17

BRIAN WATSON, SR.

78

SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT

SUBSITUTE ASSISTANT CHIEF OF TRAINING

18

TIMOTHY WILLIAMS

90

BASTROP FIRE DEPARTMENT

CHIEF OF FIRE PREVENTION

Report a typo on this article
0
0
1
0
0

Tags



Recommended for you

Load comments