SHREVEPORT, La. -- The Shreveport Municipal Fire and Police Civil Service Board has released the test scores of the 18 applicants who took the test in hopes of being the city's next fire chief.
A passing score of 75% and above is necessary for consideration.
Here's the list:
NAME
Scores
LOCATION
RANK
1
LAWRENCE BUNTON II
84
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FIRE PREVENTION OFFICER
2
RODERICK CASEY
75
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
BATTALION CHIEF
3
CHRISTOPHER CHADWICK
95
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FIRE TRAINING OFFICER
4
DAVID EBARB
96
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
AVIATION TASK FORCE COORDINATOR
5
MARK GUASTELLA
84
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
ASSISTANT FIRE CHIEF
6
JOHN HELLMERS
93
FORMER KENNER FIRE DEPARTMENT
FORMER FIRE CHIEF
7
LOUIS JOHNSON
94
FORMER SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FORMER CHIEF OF TRAINING
8
BRADNON LEE
88
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FIRE CAPTAIN
9
DANIEL MCDONNELL
96
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
EMERGENCY MEDICAL SERVICE OFFICER
10
CHARLES PINKSTON, IV
90
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
CHIEF OF SPECIAL OPERATIONS AND SAFETY
11
JON PRATOR
93
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FIRE CAPTAIN/ EMERGENCY MEDICAL SERVICE SUPERVISOR
12
JOEY PRESLEY
88
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
SUBSITUTE BATTALION CHIEF
13
CLARENCE REESE
93
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO THE FIRE CHIEF
14
FREDRICK SANDERS
85
FORMER SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FORMER ASSISTANT TO THE FIRE CHIEF
15
ROBERT TAGGART II
98
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
FIRE TRAINING OFFICER
16
AMANDA THIBODEAUX
83
TERREBONNE PARISH FIRE DISTRIST#7/LITTLE CAILLOU FIRE DEPARTMENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT/LT FIREFIGHTER
17
BRIAN WATSON, SR.
78
SHREVEPORT FIRE DEPARTMENT
SUBSITUTE ASSISTANT CHIEF OF TRAINING
18
TIMOTHY WILLIAMS
90
BASTROP FIRE DEPARTMENT
CHIEF OF FIRE PREVENTION