COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported Friday 265 new coronavirus cases and 26 new deaths. 

Confirmed case stand at 170,979 and 5,442 deaths since the beginning of the pandemic in March.

The health department reports 582 Louisianans are hospitalized, and 78 of those patients are on ventilators.

As of Oct. 5, 157,873 patients have recovered.

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