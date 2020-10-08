COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported Thursday 526 new coronavirus cases and 5 new deaths. 

Confirmed case stand at 170,621 and 5,416 deaths since the beginning of the pandemic in March.

The health department reports 564 Louisianans are hospitalized, and 79 of those patients are on ventilators.

As of Oct. 5, 157,873 patients have recovered.

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