SEVERE THUNDERSTORM WATCH 174 REMAINS VALID UNTIL 10 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS
UNION
IN SOUTHWEST ARKANSAS
COLUMBIA LAFAYETTE MILLER
NEVADA
IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES
IN NORTH CENTRAL LOUISIANA
LINCOLN UNION
IN NORTHWEST LOUISIANA
BIENVILLE BOSSIER CADDO
CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER
WEBSTER
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST TEXAS
CASS GREGG HARRISON
MARION PANOLA UPSHUR
WOOD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, ATLANTA, BERNICE, BIG SANDY,
BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, COUSHATTA, EL DORADO,
FARMERVILLE, GIBSLAND, GILMER, HAWKINS, HAYNESVILLE, HOMER,
HUGHES SPRINGS, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT,
LONGVIEW, MAGNOLIA, MANSFIELD, MARSHALL, MARTIN, MINDEN, MINEOLA,
PRESCOTT, QUEEN CITY, QUITMAN, RINGGOLD, RUSTON, SHREVEPORT,
SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, AND WINNSBORO.