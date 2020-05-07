antibody

VIVIAN, La. - The clinics of North Caddo Medical Center are offering COVID-19 antibody testing.

The tests come with no out of pocket costs for insured or uninsured patients and will determine if individuals have protective antibodies even if they haven't had symptoms.

Testing is available at all North Caddo Medical Center Clinics in Vivian, Plain Dealing and Benton, and results will return between 24 to 48 hours.

For more information, click here.

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