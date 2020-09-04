...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHEASTERN WEBSTER...CENTRAL
BIENVILLE AND SOUTHEASTERN BOSSIER PARISHES UNTIL 415 PM CDT...
AT 323 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM 8
MILES EAST OF RINGGOLD, OR 22 MILES SOUTH OF MINDEN, MOVING NORTHWEST
AT 20 MPH.
HALF INCH HAIL AND WIND GUSTS OF 50 TO 55 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THIS STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RINGGOLD, SIBLEY, DOYLINE, HEFLIN, LUCKY, CASTOR, BIENVILLE,
JAMESTOWN, LAKE BISTINEAU SOUTH, BRICE, PLUM ORCHARD LANDING, SAILES,
NOLES LANDING, LAKE BISTINEAU NORTH AND OGDEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
THIS STORM MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO
STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION
AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
&&