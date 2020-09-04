COVID-19 LOUISIANA

BATON ROUGE, La. - The Louisiana Department of Health reported 828 new COVID-19 cases Friday, bringing the total of known cases to 151,473 statewide. 

The number of deaths statewide rose to 4,872 an increase of 14.

The state reports 808 people are in the hospital with 96 on ventilators. 

A total of 134,432 people have recovered from the virus according to data last updated by the state on Aug. 31.

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