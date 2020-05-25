crawfish

SHREVEPORT, La.- Shaver's Catering hasn’t seen a decline in crawfish sales due to the challenges of COVID-19.

Owner Chuck Sartori hopes that trend of good fortune will continue as the crawfish season begins to come to a close.

Sartori says the biggest factors will be availability, quality, and weather.

“Your ponds will start to close down as the weather starts to rescind,” Sartori said.

“When it starts to get warm outside people don’t eat as many crawfish but it’s definitely not over and we’re going to keep selling crawfish until the quality goes away.”

Sartori says crawfish sales tend to last to the middle of June.

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