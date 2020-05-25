...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH IS NOW IN EFFECT FOR
* PORTIONS OF SOUTHWEST ARKANSAS...NORTHWEST LOUISIANA...SOUTHEAST
OKLAHOMA AND TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHWEST
ARKANSAS, COLUMBIA, HEMPSTEAD, HOWARD, LAFAYETTE, LITTLE RIVER,
MILLER, NEVADA AND SEVIER. IN NORTHWEST LOUISIANA, BIENVILLE,
BOSSIER, CADDO, CLAIBORNE, DE SOTO, NATCHITOCHES, RED RIVER,
SABINE AND WEBSTER. IN SOUTHEAST OKLAHOMA, MCCURTAIN. IN TEXAS,
ANGELINA, BOWIE, CAMP, CASS, CHEROKEE, FRANKLIN, GREGG, HARRISON,
MARION, MORRIS, NACOGDOCHES, PANOLA, RED RIVER, RUSK, SABINE, SAN
AUGUSTINE, SHELBY, SMITH, TITUS, UPSHUR AND WOOD.
* THROUGH WEDNESDAY EVENING
* SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP AND MOVE
ACROSS MUCH OF THE WATCH AREA THIS EVENING, TUESDAY, AND MUCH OF
WEDNESDAY, AHEAD OF AN UPPER LEVEL DISTURBANCE THAT WILL BECOME
STATIONARY OVER NORTH AND NORTHEAST TEXAS TUESDAY NIGHT AND
WEDNESDAY. ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF TWO TO FOUR INCHES, WITH
ISOLATED HIGHER AMOUNTS, ARE POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY EVENING.
THESE RAINS WILL FALL OVER AREAS WHERE GROUNDS ARE ALREADY
SATURATED, WHICH COULD RESULT IN FLASH FLOODING.
* FLOODING MAY OCCUR IN URBAN AND POOR DRAINAGE AREAS. HEAVY
RAINFALL MAY ALSO CAUSE FLOODING OF CREEKS, STREAMS, AND RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU
SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD
FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&